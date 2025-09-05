Россия
01:07, 5 сентября 2025Россия

В российском регионе селевые потоки перекрыли дорогу республиканского значения

МЧС: В Дагестане селевые потоки перекрыли дорогу республиканского значения

Фото: Pixabay

В Дагестане селевые потоки перекрыли дорогу республиканского значения «Агвали — Шаури — Кидеро» в Цунтинском районе, об этом сообщает МЧС по российскому региону.

«В результате схода селевого потока вблизи населенного пункта Тляцуда закрыта дорога республиканского значения», — отметили в ведомстве. Из-за сильных ливней сель сошел в пяти местах на десятикилометровом участке трассы.

Заблокированных населенных пунктов нет, никто не пострадал. Местным жителям предложили выбирать пути объезда через Тляратинский район. Работы по расчистке дороги предполагается завершить до 9:00 5 сентября.

Ранее в Магаданской области на федеральной трассе «Колыма» обрушился мост. Он пролегал через реку Мякит на 1725-м километре автодороги. После обрушения сошел сель, на трассе ограничили движение всех видов транспорта.

