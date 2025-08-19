На российской федеральной трассе обрушился мост

В Магаданской области на трассе «Колыма» обрушился мост

В Магаданской области на федеральной трассе «Колыма» обрушился мост. Об этом сообщил Минтранс российского региона в Telegram-канале.

Мост, который обрушился на трассе, пролегал через реку Мякит на 1725-м километре автодороги. После обрушения сошел сель, на трассе ограничили движение всех видов транспорта.

Ранее мост из-за наводнения обрушился в Краснодарском крае. Хлынувший поток воды сломил мост пополам, никто не пострадал.

До этого мост после дождей обрушился в Подмосковье. В результате в Наро-Фоминском районе оказалось нарушено сообщение с тремя населенными пунктами.