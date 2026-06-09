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17:05, 9 июня 2026Бывший СССРЭксклюзив

Раскрыт интерес Абрамовича к мирным переговорам по Украине

Политолог Бондаренко: У Абрамовича может быть свой материальный интерес в переговорах
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

У российского предпринимателя Романа Абрамовича может быть свой материальный интерес для участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. С такой оценкой в комментариях «Ленте.ру» выступил директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

«Абрамович остается одним из самых ярких представителей российского крупного капитала. (...) Вполне возможно, что у него есть свой материальный интерес во всем этом деле», — подчеркнул политолог, комментируя тайный визит Абрамовича в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Бондаренко отметил, что предприниматель также принимал неформальное участие в переговорах по урегулированию конфликта Москвы и Киева в 2022 году. По мнению эксперта, интерес Абрамовича заключается в том числе в возможности разморозки 2,4 миллиарда фунтов стерлингов (235,2 миллиарда рублей), которые он должен был получить от продажи футбольного клуба «Челси» в 2022 году.

Ранее Владимир Зеленский предложил премьер-министру Великобритании Киру Стармеру потратить на системы противовоздушной обороны (ПВО) для Украины средства, которые Абрамович должен был получить от продажи футбольного клуба «Челси» в 2022 году. Политик добавил, что при встрече с российским представителем сразу в шутку потребовал у него денег.

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