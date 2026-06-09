Курс рубля взлетел

Банк России резко повысил курс рубля по отношению к доллару и евро

Официальный курс рубля от Банка России на 10 июня резко вырос по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Американская валюта подешевела на 1,53 рубля, до 71,73 рубля, а европейская — на 2,5 рубля, до 82,78 рубля. Курс юаня изменился значительно меньше — с 10,78 рубля до 10,58 рубля.

Индекс Мосбиржи, несмотря на достижение локального минимума с октября прошлого года в течение дня, на закрытии поднялся до 5223 пункта, что выше, чем днем ранее.

Ранее миллиардер Олег Дерипаска заявил, что продолжающееся укрепление рубля к доллару бессмысленно, а упорству России в этом направлении поражается весь деловой мир. Он напомнил, что таким способом свою экономику не развивали ни Япония, ни Южная Корея, ни Китай, ни другие страны, ориентированные на экспорт.

До этого глава Минфина Антон Силуанов признал, что нынешний курс национальной валюты не вполне отвечает интересам российских экспортных компаний. В то же время, отметил он, у импортеров дела обстоят куда лучше.