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14:42, 9 июня 2026Экономика

Названы самые маленькие выставленные на продажу квартиры в России

Самая маленькая квартира, выставленная на продажу в России, занимает 9,4 кв. м
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самая маленькая квартира в России, выставленная сейчас на продажу, находится в Оренбурге. Метраж самого компактного лота на вторичном рынке агентству РИА Новости назвали в «Яндекс Недвижимости».

Лидер рейтинга занимает 9,4 квадратного метра, квартира располагается на третьем этаже четырехэтажного кирпичного дома 1963 года постройки. Жилплощадь меблирована, сделан косметический ремонт. За такой метраж продавец просит 800 тысяч рублей.

На второй строчке оказалась студия площадью 9,5 квадратного метра в поселке Яблоновский под Краснодаром. Лот экспонируется на первом этаже четырехэтажного здания. Жилплощадь выставлена за 1,03 миллиона рублей и продается с готовым ремонтом, но без мебели и бытовой техники.

Замыкает тройку лидеров студия площадью 9,6 квадратного метра в Казани. Она размещается на первом этаже трехэтажного дома 1965 года постройки и предлагается к продаже с косметическим ремонтом, мебелью и техникой. Стоимость лота — 3,6 миллиона рублей.

Следом в рейтинге сервиса идет еще одна студия в Казани, но метражом 9,8 «квадрата». За полностью меблированную «малогабаритку» с системой хранения просят 2,5 миллиона рублей. Еще один малометражный вариант — 10-метровая студия в подмосковном городе Жуковский стоимостью 3 миллиона рублей. За эти деньги в квартире на последнем этаже пятиэтажки 1963 года предусмотрен косметический ремонт и мебель.

Как напоминает главный аналитик платформы «Циан» Алексей Попов, площадь квартир в домах советских времен начиналась от 17 квадратных метров, поэтому более компактные варианты могут быть переоборудованы из комнат в общежитиях или коммуналках, либо быть уже не квартирами, а апартаментами. Это специфический сегмент готового рынка — спрос на такие объекты ограничен и в основном приходится на покупателей с ограниченным бюджетом и инвесторов, планирующих зарабатывать на аренде.

Ранее были названы города России, где заметнее всего выросла аренда микроквартир. Так, самый большой прирост продемонстрировал Белгород, где ставки выросли в среднем на 28,5 процента, до 20,3 тысячи рублей в месяц.

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