Перечислены неожиданные проблемы игровых компьютеров

BGR: Недостатками игровых ноутбуков назвали высокую стоимость и большой вес

Игровые ноутбуки обычно тяжелее офисных моделей и стоят заметно дороже. Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты медиа перечислили проблемы, с которыми могут столкнуться пользователи игровых ноутбуков. При этом они назвали геймерские компьютеры привлекательными, так как они — в отличие от консолей — имеют огромную библиотеку игр. «О проблемах ноутбуков для игр стоит знать, прежде чем приобретать их», — заметили специалисты.

Авторы отметили, что обычно любой геймерский ноутбук стоит дороже игровой консоли. «Вряд ли вы найдете новый игровой ноутбук, способный запускать новейшие игры, дешевле 800 долларов (58 тысяч рублей)», — подчеркнули журналисты. Для сравнения, новая приставка Sony или Microsoft стоит 599 долларов (43 тысячи рублей). Также портативные геймерские компьютеры весят значительно больше, чем обычные модели для работы и развлечений.

К проблемам подобных компьютеров отнесли и низкую автономность — из-за мощных процессора и видеокарты такие аппараты разряжаются достаточно быстро. Также игровые девайсы склонны к нагреву и шуму, который создают вентиляторы. Одним из главных недостатков игровых устройств авторы назвали тот факт, что технические характеристики компьютеров нужно определять перед покупкой, так как ноутбуки для игр практически не поддерживают апгрейд.

В начале лета журналисты издания SlashGear перечислили способы, которые помогут продлить жизнь портативному компьютеру. В первую очередь они посоветовали правильно заряжать аппарат — стараться не доводить заряд батареи до 100 процентов и не опускать ниже 20 процентов.