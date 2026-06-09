Мадьяр сделал жесткое заявление об Украине

Мадьяр: Венгрия не потерпит двойных стандартов в подходе к расширению Евросоюза

Будапешт не потерпит двойных стандартов в подходе к расширению Евросоюза. Венгрия не согласится на ускоренное вступление Украины в сообщество, заявил новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в интервью телекомпании ATV.

В то же время политик подтвердил, что его правительство не возражает против начала переговоров о приеме Украины в ЕС.

«Мы не приемлем никаких двойных стандартов. Мы не видим необходимости в ускоренном присоединении, тем более что речь идет о стране, которая, к сожалению, все еще находится в состоянии войны», — уточнил он.

Мадьяр также напомнил, что существуют 33 главы переговоров о вступлении. Украине придется пройти еще долгий путь, прежде чем может быть принято решение о ее приеме в состав ЕС.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не намерена препятствовать началу переговоров о присоединении Украины к Европейскому союзу, однако выступает против каких-либо преференций для Киева. Туск уточнил, что Варшава будет оказывать помощь на пути Украины в Евросоюз, но исключительно на европейских условиях, которые также должны быть безопасными и выгодными для самой Польши.