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14:05, 9 июня 2026Россия

Медведев ответил на санкции Запада фразой «Россия умеет держать удар»

Медведев обвинил Запад в открытой войне с Россией из-за санкций
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил Запад в открытой войне с Россией из-за санкционной политики. Его слова передает РИА Новости.

По словам Медведева, после того как были введены беспрецедентные санкции, началась открытая война западного мира с Россией. В этой связи политик заявил, что страна доказала всему миру, что может справляться с самыми сложными вызовами и умеет держать удар.

«Вопреки любым попыткам нас изолировать, ослабить или разрушить, наша страна остается сильной и конкурентноспособной. Я имею в виду не только военную силу, это само собой разумеется, но и экономическую силу (...) Мы умеем держать удар. Это совершенно очевидно всему миру», — ответил Медведев, добавив, что самодостаточная экономика России является основой ее процветания.

До этого Медведев высказался о конфликте на Украине, заявив, что западные страны финансируют Киев из-за ненависти к России и скрипят зубами из-за того, что не могут разделить страну и получить доступ к ее ресурсам. В частности, он говорил о подготовке новых санкций в отношении России.

Ранее Европейский союз включил в новый пакет антироссийских санкций более 80 дополнительных позиций, часть из которых относится к военной сфере. На данный момент известно, что новые ограничительные меры находятся в стадии согласования.

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