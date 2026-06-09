Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:29, 9 июня 2026Россия

Медведев призвал вовлекать бойцов СВО в управленческие процессы

Зампред Совбеза Медведев призвал вовлекать бойцов СВО в управленческие процессы
Майя Назарова

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал вовлекать бойцов специальной военной операции (СВО) в управленческие процессы. Своей идеей он поделился в ходе отчетно-программного форума «Есть результат!» партии «Единая Россия», передает РИА Новости.

Медведев отметил, что единороссы последовательно стараются выполнять эту задачу.

Впервые в истории в России выстроена система заботы о военнослужащих и фронтовиках еще до окончания боевых действий, указал он.

Во вторник, 9 июня, в Москве проходит форум «Единой России».

До этого Медведев обвинил Запад в открытой войне с Россией из-за санкций. Бывший президент РФ подчеркнул, что страна доказала всему миру, что может справляться с самыми сложными вызовами и умеет держать удар.

Еще раньше зампред Совбеза высказался о конфликте на Украине, заявив, что западные страны финансируют Киев из-за ненависти к России и скрипят зубами из-за того, что не могут разделить страну и получить доступ к ее ресурсам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Абрамович может быть услышан». Почему российский миллиардер посетил Украину и как в Киеве оценивают его встречу с Зеленским?

    Директор Пугачевой ответила на слухи о долгах певицы

    Участница романтического шоу упала в обморок после отказа жениха

    Установлен куратор расправы над москвичкой по указке мошенников

    Китай запустил ракету Zhuque-2E Y6 со спутниками связи

    В России заявили об окончании существования Украины как суверенной страны

    Названы сложности разработки системы контроля состояния водителя за рулем

    Prada создал нижнее белье для астронавтов НАСА

    Трем странам СНГ предрекли миграционный кризис после «катастрофы»

    Спецпредставитель Путина допустил революцию в Британии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok