Зампред Совбеза Медведев призвал вовлекать бойцов СВО в управленческие процессы

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал вовлекать бойцов специальной военной операции (СВО) в управленческие процессы. Своей идеей он поделился в ходе отчетно-программного форума «Есть результат!» партии «Единая Россия», передает РИА Новости.

Медведев отметил, что единороссы последовательно стараются выполнять эту задачу.

Впервые в истории в России выстроена система заботы о военнослужащих и фронтовиках еще до окончания боевых действий, указал он.

Во вторник, 9 июня, в Москве проходит форум «Единой России».

До этого Медведев обвинил Запад в открытой войне с Россией из-за санкций. Бывший президент РФ подчеркнул, что страна доказала всему миру, что может справляться с самыми сложными вызовами и умеет держать удар.

Еще раньше зампред Совбеза высказался о конфликте на Украине, заявив, что западные страны финансируют Киев из-за ненависти к России и скрипят зубами из-за того, что не могут разделить страну и получить доступ к ее ресурсам.