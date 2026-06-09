Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
17:20, 9 июня 2026Спорт

Миранчук назвал главных фаворитов чемпионата мира-2026

Алексей Миранчук назвал Португалию и Англию главными фаворитами ЧМ-2026
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jordan Godfree-Imagn Images / Reuters

Полузащитник «Атланта Юнайтед» и сборной России по футболу Алексей Миранчук назвал главных фаворитов чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По его мнению, основными претендентами на победу являются Португалия и Англия. «Но, к сожалению, им постоянно чего-то не хватает. Буду поддерживать эти команды», — заявил Миранчук.

Россиянин также ответил на вопрос, планирует ли он посетить матчи мундиаля. «Если получится, то попробую. Хотелось бы попасть на интересную игру», — отметил хавбек.

Чемпионат мира по футболу-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России отстранена от международных турниров и не имела шанса побороться за выход в финальную часть мундиаля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Абрамович может быть услышан». Почему российский миллиардер посетил Украину и как в Киеве оценивают его встречу с Зеленским?

    Диетолог предложила добавить в рацион «зеленое золото» для оздоровления организма

    Москвичам назвали срок схода «пуховых сугробов»

    Туск выступил против льгот для Украины на пути в ЕС

    Миранчук назвал главных фаворитов чемпионата мира-2026

    Цискаридзе объяснил необходимость псевдонима в театре

    Премьер европейской страны признался в бешенстве из-за заявлений Зеленского

    Швыдкой увидел начало позитивного пути в одном действии США

    Москвичка заявила о преследовании после низкой оценки таксисту за поездку

    В Госдуме осудили поведение украинских спортсменов во время гимна РФ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok