Алексей Миранчук назвал Португалию и Англию главными фаворитами ЧМ-2026

Полузащитник «Атланта Юнайтед» и сборной России по футболу Алексей Миранчук назвал главных фаворитов чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По его мнению, основными претендентами на победу являются Португалия и Англия. «Но, к сожалению, им постоянно чего-то не хватает. Буду поддерживать эти команды», — заявил Миранчук.

Россиянин также ответил на вопрос, планирует ли он посетить матчи мундиаля. «Если получится, то попробую. Хотелось бы попасть на интересную игру», — отметил хавбек.

Чемпионат мира по футболу-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России отстранена от международных турниров и не имела шанса побороться за выход в финальную часть мундиаля.