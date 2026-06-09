Москвичам ответили на вопрос о законности установки таблички с запретом о выгуле собак

Адвокат Фролов: Таблички с запретами о выгуле собак во дворе незаконны

Самовольная установка табличек с информацией о запрете выгула собак во дворах незаконна. Об этом «Вечерней Москве» заявил адвокат Илья Фролов.

Однако за установку не предусмотрено никакой административной ответственности или других видов наказания. Любые ограничительные знаки на придомовой территории могут установить органы исполнительной власти, но при условии согласия остальных жильцов многоквартирного дома.

Специалист добавил, что управы отдельных административных округов города Москвы определяют места для выгула собак, ориентируясь по карте местности. Для этого необходимо выяснить, имеется ли во дворе придомовая территория. Если пространство есть, на карте помечают доступные зоны для выгула. Чтобы узнать, где они расположены, достаточно обратиться в товарищество собственников жилья (ТСЖ). Там владельцам собак могут показать карту с местами для выгула.

Однако если места не определены, жильцы вправе инициировать установку знака самостоятельно. Для этого потребуется принять решение о запрете выгула собак на общедомовой территории на собрании собственников жилья. С заявлением с требованием установить табличку следует обратиться в управляющую компанию (УК).

Если же жильцы установили табличку сами, владельцы собак могут не обращать на нее внимания.

Ранее стало известно, что бюджет отделки лапомойки в делюкс жилом комплексе (ЖК) Москвы начинается от пяти миллионов рублей. Инфраструктура для животных есть и в ЖК комфорт-класса, где ее стоимость составляет 300-600 тысяч рублей.