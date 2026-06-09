Названа причина установки блокпоста в месте поиска пропавшей семьи Усольцевых

Блокпост в месте поиска пропавшей в тайге семьи Усольцевых поставили, чтобы убрать доступ посторонних лиц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Хакасии.
По словам правоохранителей, посторонние лица не допускаются.
Ранее сообщалось, что поисковые мероприятия спасателей по установлению местонахождения пропавшей в тайге семьи Усольцевых попали на видео.
Масштабные поиски Усольцевых возобновились на прошлой неделе. В них участвуют 80 человек из силовых ведомств, спасательных служб, службы Госохотнадзора, поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и волонтеров. Поиски запланированы на пять дней.