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08:33, 9 июня 2026Бывший СССР

Названо число погибших от ударов ВСУ россиян

Мирошник: За неделю из-за атак ВСУ погибли 43 жителя России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшую неделю погибли 43 жителя России. Об этом сообщил посол МИД РФ Родион Мирошник, передает ТАСС.

Он уточнил, что еще 234 человека получили ранения, в том числе 18 несовершеннолетних. Отмечается, что наибольшее число пострадавших зафиксировано в Белгородской, Запорожской, Херсонской и Брянской областях, а также в Донецкой народной республике (ДНР).

Подавляющее большинство людей — 94 процента — были ранены при атаках беспилотников.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь с 8 на 9 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией страны 140 украинских беспилотников. Под удар попали восемь российских регионов.

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