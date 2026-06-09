Названы ведущие к инфаркту скрытые факторы риска

Врач Гнанадев: Без лечения гипертония разрушает сосуды и повышает риск инфаркта и инсульта

Врач общей практики Энси Гнанадев назвал незаметные проблемы со здоровьем, ведущие к развитию сердечно-сосудистых патологий. Скрытые факторы риска, которые могут спровоцировать инфаркт, он раскрыл изданию The Times of India.

Первым таким фактором Гнанадев назвал высокое артериальное давление, которое человек долгое время может не замечать. Без лечения гипертония постепенно разрушает сосуды, что увеличивает нагрузку на сердце и повышает риск инфаркта, инсульта и почечной недостаточности.

Также, по словам врача, практически никак не сказывается на самочувствии повышенный уровень холестерина или сахара в крови. При этом оба состояния опасны для сердца. «Избыток глюкозы в крови со временем повреждает сосуды и нервы», — предупредил специалист.

Кроме того, доктор посоветовал следить за частотой пульса. По его словам, у большинства людей этот показатель составляет от 60 до 100 ударов в минуту. Если он выходит за эти пределы, это может указывать на сердечно-сосудистые заболевания, требующие серьезного лечения.

Ранее врач-кардиолог Мехман Мамедов предупредил о симптомах, появляющихся за несколько дней до инсульта или инфаркта. По его словам, основным предвестником инфаркта является ощущение в груди, которое может распространяться на левую руку, плечо, шею или челюсть.