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Забота о себе
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20:34, 9 июня 2026Забота о себе

Некоторых людей предупредили об особенно тяжелых последствиях употребления алкоголя

Нарколог Исаев: Даже небольшие дозы спиртного опасны при заболеваниях печени и сосудов
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Thomas Picauly / Unsplash

Для некоторых людей даже небольшие дозы спиртного могут быть опасны и привести к особенно тяжелым последствиям. Об этом предупредил врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, в группу повышенного риска употребления алкоголя входят дети и подростки, беременные женщины, а также люди с заболеваниями печени, поджелудочной железы, сердца и сосудов. Врач пояснил, что у несовершеннолетних спиртное может нарушать развитие нервной системы, а во время беременности негативно влиять на формирование плода.

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Особую осторожность Исаев рекомендовал соблюдать тем, кто принимает лекарственные препараты. «Алкоголь может изменять действие многих медикаментов — от антидепрессантов и транквилизаторов до обезболивающих средств, препаратов для лечения сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний», — отметил он. Кроме того, даже минимальное количество спиртного способно спровоцировать срыв у людей с алкогольной зависимостью.

Психиатр также напомнил, что у некоторых людей есть генетические особенности, из-за которых организм хуже перерабатывает этанол. По его словам, современные научные данные все чаще подтверждают, что универсальной безопасной дозы спиртного не существует, поэтому самым надежным способом избежать связанных с ним рисков остается полный отказ от употребления алкоголя.

Ранее нутрициолог Светлана Ровенская рассказала, что алкоголь входит в список самых опасных продуктов для человека. По ее словам, даже для здоровых людей не существует безопасной дозы спиртного.

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