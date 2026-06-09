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18:58, 9 июня 2026Культура

Нобелевский лауреат придет на спектакль в Москву

Нобелевский лауреат Мо Янь придет на спектакль по своему роману «Лягушки» в Москве
Андрей Шеньшаков

Фото: China Daily / РИА Новости

Китайский писатель Мо Янь приедет на спектакль по своему роману «Лягушки» в Москве. Об этом сообщил ТАСС.

Известно, что лауреат Нобелевской премии по литературе посетит спектакль 10-го июня в московском Театре на Таганке. Также постановку покажут 12 июня.

«На премьеру приехать не смог. А сейчас специально продлил свой визит в Россию, чтобы посмотреть наших "Лягушек". Будет шанс оказаться в одном зале с лауреатом Нобелевской премии», — рассказал журналистами арт-директор театра Андрей Пронин.

Известно, что спектакль поставил худрук Александринского театра Никита Кобелев. Роман затрагивает темы ограничения рождаемости и взаимодействие человеческой совести и художественного творчества.

Ранее российский книжный союз (РКС) внес изменения в перечень книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих маркировке.

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