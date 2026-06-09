Очевидец рассказал о втором взрыве после теракта в Балашихе

Собеседник «Царьграда»: После взрыва BMW в Балашихе последовал еще один хлопок

Мужчина, который одним из первых оказался рядом с местом взрыва автомобиля в Балашихе, рассказал «Царьграду» новые подробности теракта. По его словам, после основного взрыва раздался еще один хлопок.

Собеседник издания сообщил, что подбежал к машине сразу после происшествия и попытался помочь пострадавшему. В этот момент произошел второй взрыв, который заставил людей отойти на безопасное расстояние.

Взрыв автомобиля произошел утром 9 июня в микрорайоне Авиаторов. Момент взрыва попал на видео. По данным следствия, устройство сработало, когда BMW находился в движении. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее источники «Царьграда» сообщали, что взрывное устройство могло быть установлено под водительским сиденьем. Также рассматривается версия дистанционного подрыва. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы проводят необходимые экспертизы и изучают записи камер наблюдения.

