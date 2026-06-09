Пассажир сорвал рейс в середине полета и вынудил попутчиков спать на полу аэропорта

MEN: 360 пассажиров авиакомпании TUI 14 часов провели на полу аэропорта в Канаде

Самолет авиакомпании TUI с 360 пассажирами на борту изменил курс в середине полета по вине недисциплинированного мужчины. Об этом сообщила газета Manchester Evening News (MEN).

Инцидент произошел 5 июня во время перелета из Канкуна, Мексика, в Манчестер, Великобритания. Буйный пассажир пытался открыть дверь и покинуть воздушное судно над океаном. Он также заявил, что видел нож у попутчика, и напугал путешественников.

Бортпроводникам удалось усмирить дебошира, однако он сорвал рейс, потому что вынудил пилотов совершить экстренную посадку. Boeing 787 сел в Гандере, Канада, но мест в отелях не оказалось. В итоге клиенты компании 14 часов провели в аэропорту, где могли расположиться и спать только на холодном полу.

На следующий день полет в пункт назначения продолжился. Уточняется, что жена дебошира объяснила его неадекватное поведение в небе приемом лекарства, купленного у мексиканского таксиста перед вылетом.

Ранее пассажир Frontier Airlines пытался открыть дверь самолета и задушить бортпроводника. 51-летний мужчина также мочился на пол в туалете, выхватывал сумку мужчины и пробовал проникнуть в кабину пилотов.