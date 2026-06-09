Перечислено вооружение «телохранителя» российских Су-34

Прикрывающие ударные Су-34 истребители Су-35С вооружили «изделием 180»

Истребители Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) России, которые прикрывают ударные самолеты Су-34, оснастили ракетой «изделие 180». Вооружение истребителя перечислил Telegram-канал «Военная хроника».

Автор обратил внимание на видео, опубликованное Министерством обороны России. На записи показали подготовку Су-35С к вылету для прикрытия Су-34, который несет бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).

«Телохранитель» бомбардировщика получил одну противорадиолокационную ракету Х-31ПМ, ракету класса «воздух-воздух» большой дальности Р-37М и две ракеты семейства Р-73. Также в арсенал Су-35С пошли ракеты средней дальности Р-77М («изделие 180»).

В апреле стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация передала ВКС России партию истребителей поколения 4++ Су-35С. Самолеты прошли полный цикл заводских испытаний.