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12:20, 9 июня 2026Россия

В Госдуме объяснили удары ВСУ по пассажирским поездам

Депутат Толмачев: ВСУ бьют по пассажирским поездам ради медийного эффекта
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали чаще бить по российским пассажирским поездам, чтобы затруднить транспортное сообщение с Крымом и достичь медийного эффекта. Такое объяснение атакам украинских военных дал депутат Госдумы Александр Толмачев, его слова приводит NEWS.ru.

«Киев пытается не только затруднить транспортное сообщение с Крымом, но и достичь медийного эффекта. Особенно сейчас, летом, когда на южном направлении движение по железным дорогам очень плотное», — сказал депутат.

По словам Толмачева, для предотвращения атак на поезда необходимо усиливать военное давление на Украину, что Россия и делает в последнее время.

О смертельной атаке украинского беспилотника на пассажирский поезд сообщил глава Крыма Сергей Аксенов 8 июня. По его информации, удар пришелся по тепловозу, в результате чего жертвой стал помощник машиниста, еще один человек получил ранения. До этого ВСУ ударили по пригородному поезду, который ехал по маршруту Азовский — Керчь. В результате пострадали четыре человека, один из них не выжил.

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