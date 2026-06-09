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Из жизни
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20:38, 9 июня 2026Из жизни

Полицейские нашли четыре обезглавленных трупа в брошенной машине

В Мексике полицейские нашли в машине четыре обезглавленных трупа и три головы
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Мексике полицейские нашли четыре обезглавленных трупа в машине у здания местного конгресса. Об этом сообщает The Mirror.

Находка была сделана в городе Чильпансинго, столице штата Герреро, где недавно обострился конфликт между враждующими картелями «Сьерра» и «Лос-Ардильос», которые борются за контроль над маршрутами наркотрафика. Тела, завернутые в полиэтилен и одеяла, лежали на задних сиденьях и в багажнике белого седана Nissan Sentra, брошенного неподалеку от здания правительства.

Три головы были обмотаны серой клейкой лентой и аккуратно уложены на пассажирское кресло. Специалисты уже провели фотофиксацию и судебно-медицинские процедуры, а сам автомобиль вместе с останками был доставлен в криминалистическую лабораторию.

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Это не первые жертвы конфликта. Всего за день до обнаружения расчлененных тел в том же районе неизвестные выстрелили в муниципального служащего, ехавшего в служебной машине.

Прокуратура начала расследование, чтобы установить личности жертв и обстоятельства преступления.

В конце марта в штате Герреро полиция обнаружила на дороге семь расчлененных тел, оставленных неизвестными. Местные жители сообщили, что вооруженные люди выгрузили останки и скрылись.

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