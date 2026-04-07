07:02, 7 апреля 2026

Полиция нашла на дороге семь расчлененных тел

Антонина Черташ
Фото: Brian A Jackson / Shutterstock / Fotodom

В мексиканском штате Герреро полиция обнаружила на дороге семь расчлененных тел, оставленных неизвестными. Об этом сообщает Daily Mirror.

Находка была сделана во вторник, 31 марта, на трассе Тлальпа-Олинала в горном регионе Монтанья. Местные жители сообщили, что вооруженные люди выгрузили останки и скрылись. Прибывшие сотрудники прокуратуры и следователи нашли куски тел, а также черные пластиковые контейнеры и алюминиевую емкость, предположительно использовавшиеся для транспортировки.

Штат Герреро уже много лет является одной из самых кризисных зон Мексики из-за борьбы картелей за территории, а которых находятся плантации мака и марихуаны.

Материалы по теме:
14 августа 2017
«Я десять лет не видел солнечного света» Странный подросток угодил в тюрьму из-за любви к Стивену Кингу и року. Выжить ему помогла магия
«Я десять лет не видел солнечного света»Странный подросток угодил в тюрьму из-за любви к Стивену Кингу и року. Выжить ему помогла магия
16 августа 2020

По данным правозащитного центра Tlachinollan Mountain Human Rights Center, в регионе действуют не менее 16 преступных группировок, включая Los Tlacos, Los Ardillos и Los Rojos. Уровень убийств в штате достигает 37,5 на 100 тысяч населения, а местные жители, по данным организации, вынуждены покидать дома из-за постоянных нападений и вымогательств.

Расследование по факту обнаружения останков продолжается.

Ранее мексиканская порномодель Мария Хулисса опровергла обвинения в том, что именно она помогла властям установить местонахождение наркобарона Эль Менчо. По информации прессы, она была тайной любовницей наркобарона и выдала его властям.

    Последние новости

    «Они не хотели, и я сказал: "Пока, пока!"» Трамп распрощался с НАТО. Что стало причиной разрыва?

    Бойцы ФСБ ликвидировали диверсантов ВСУ в ДНР

    В российском регионе при атаке дрона погибли двое взрослых и ребенок

    Объявлено о крайне тяжелом состоянии российской учительницы после нападения подростка

    Иран предложил США план завершения войны

    Солдаты ВСУ получили просроченную тушенку

    Онколог назвал наиболее уязвимую перед раком группу людей

    Раскрыты детали налета ВСУ на регионы России после предложения Зеленского о перемирии

    Россиянин побывал во Франции и описал местных девушек фразой «не носят нижнее белье»

    Ученик с ножом напал на учительницу около российской школы

    Все новости
