Полиция нашла на дороге семь расчлененных тел

В Мексике полиция нашла на дороге куски тел и пластиковые контейнеры

В мексиканском штате Герреро полиция обнаружила на дороге семь расчлененных тел, оставленных неизвестными. Об этом сообщает Daily Mirror.

Находка была сделана во вторник, 31 марта, на трассе Тлальпа-Олинала в горном регионе Монтанья. Местные жители сообщили, что вооруженные люди выгрузили останки и скрылись. Прибывшие сотрудники прокуратуры и следователи нашли куски тел, а также черные пластиковые контейнеры и алюминиевую емкость, предположительно использовавшиеся для транспортировки.

Штат Герреро уже много лет является одной из самых кризисных зон Мексики из-за борьбы картелей за территории, а которых находятся плантации мака и марихуаны.

По данным правозащитного центра Tlachinollan Mountain Human Rights Center, в регионе действуют не менее 16 преступных группировок, включая Los Tlacos, Los Ardillos и Los Rojos. Уровень убийств в штате достигает 37,5 на 100 тысяч населения, а местные жители, по данным организации, вынуждены покидать дома из-за постоянных нападений и вымогательств.

Расследование по факту обнаружения останков продолжается.

Ранее мексиканская порномодель Мария Хулисса опровергла обвинения в том, что именно она помогла властям установить местонахождение наркобарона Эль Менчо. По информации прессы, она была тайной любовницей наркобарона и выдала его властям.