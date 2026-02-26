Порномодель отвергла обвинения в причастности к ликвидации наркобарона Эль Менчо

Мексиканская модель опровергла обвинения в причастности к ликвидации наркобарона

Мексиканская порномодель Мария Хулисса опровергла обвинения в том, что именно она помогла властям установить местонахождение наркобарона Эль Менчо. Об этом сообщает издание Daily Star.

22 февраля мексиканские военные ликвидировали Немесио Рубена Осегера Сервантеса по прозвищу Эль Менчо — основателя и лидера наркокартеля «Халиско — новое поколение» (CJNG). Мексиканская пресса утверждала, что к этому причастна 30-летняя модель Мария Хулисса. По их информации, она была тайной любовницей наркобарона и выдала его властям.

После ликвидации Эль Менчо предполагаемые члены картеля выступили с угрозами в ее адрес. В их послании говорилось, что она «укусила руку, которая ее кормила». Под этими словами стояла подпись: «CJNG».

Хулисса записала видеообращение и призвала не верить подделкам. «Я хочу абсолютно четко заявить: я не имею никакого отношения к этой ситуации», — заявила она.

Ранее сообщалось, что для ареста наркобарона были задействованы самолеты ВВС и специальные силы немедленного реагирования нацгвардии. Военные уничтожили четырех членов преступной группы, еще трое получили серьезные ранения.