Раскрыты детали операции по ликвидации главаря крупнейшего наркокартеля Мексики

Для ареста Эль Менчо были задействованы самолеты ВВС и спецсилы нацгвардии

Минобороны Мексики в соцсети X раскрыло детали операции по ликвидации главаря крупнейшего наркокартеля страны Немесио Осегера Сервантеса (Эль Менчо).

Для ареста наркобарона были задействованы самолеты ВВС и специальные силы немедленного реагирования нацгвардии. В результате операции погибли четыре члена преступной группы, еще трое получили серьезные ранения.

Также задержаны еще два участника преступной группировки, а также изъято различное вооружение и бронетехника, включая ракетные установки, способные сбивать самолеты и уничтожать бронированные машины.

Спецоперация была проведена в воскресенье, 22 февраля, в муниципалитете Тальпа-де-Альенде (штат Халиско). В ответ на действия правительства представители картеля начали перекрывать автомобильные трассы.