21:57, 22 февраля 2026

В Мексике ликвидировали главаря наркокартеля

Milenio: В Мексике ликвидировали главаря наркокартеля «Новое поколение Халиско»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Мексике в ходе спецоперации местных вооруженных сил ликвидировали одного из главарей наркокартеля «Новое поколение Халиско» Немесио Осегера Сервантеса. Об этом сообщило издание Milenio со ссылкой на источник в правительстве республики.

По информации издания, спецоперация была проведена в воскресенье, 22 февраля, в муниципалитете Тальпа-де-Альенде (штат Халиско). В ответ на действия правительства представители картеля начали перекрывать автомобильные трассы.

После ареста Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка именно Сервантес считался одним из самых могущественных наркобаронов. Члены картеля контролируют значительную часть трафика и действуют во многих штатах Мексики.

Ранее совладельца международного конкурса красоты «Мисс Вселенная», мексиканского предпринимателя Рауля Роча Канту, заподозрили в контрабанде оружия, наркотиков и горючего.

