Появились данные о сработавшем под автомобилем в Балашихе взрывном устройстве

Начат поиск подрывника машины в Балашихе, мощность СВУ составила 300-400 граммов

В Балашихе начат поиск подрывника, заложившего бомбу под автомобиль BMW X3. Об этом сообщает РЕН ТВ.

На месте преступления работают криминалисты и сотрудники Следственного комитета России. Появились первые кадры с места подрыва.

Мощность взрывного устройства составила 300-400 граммов в тротиловом эквиваленте. Его заложили под водительское сиденье. Управлявший машиной 62-летний мужчина получил осколочное ранение груди со стороны спины, уточняет Telegram-канал Shot и тоже публикует видео с места ЧП.

На кадрах видны искореженные машины и сотрудники экстренных служб.

О взрыве в микрорайоне Авиаторов города Балашихи стало известно ранее 9 июня. Сообщалось, что взрыв произошел около 05:30 мск, когда машина находилась в движении. Водитель получил множественные ранения, которые оказались несовместимы с жизнью. Момент взрыва попал на видео. Возбуждено уголовное дело.