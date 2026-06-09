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20:21, 9 июня 2026Путешествия

Появились подробности по делу очередного изнасилования туристки в Индии

The Indian Express: Владельца гостевого дома в Индии обвинили в сокрытии изнасилования
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Jose Hernandez Camera 51/ Shutterstock / Fotodom

Владельца гостевого дома в индийском штате Карнатака обвинили в сокрытии информации об очередном изнасиловании туристки. Подробности по делу появились у The Indian Express.

Во время судебного заседания стало известно, что хозяин комнаты, где проживала пострадавшая американка, якобы знал о случившемся с ней, но убедил ее не заявлять в полицию. При этом сам мужчина отрицает обвинения. Более того, он утверждает, что туристка хорошо проводила отпуск даже после изнасилования, ездила на экскурсии и делала много фотографий.

Следующее слушание назначено на 10 июня. Судья посчитал дело слишком серьезным, чтобы выносить решение, не ознакомившись со всеми деталями случившегося.

Инцидент произошел в апреле 2026 года. Известно, что сотрудник гостевого дома надругался над путешественницей из Вашингтона в ее комнате.

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