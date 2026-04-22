Сотрудник гостевого дома в Индии изнасиловал туристку из США

Туристку из США изнасиловали и заперли на три дня без связи в гостевом доме в индийском штате Карнатака. Подробностями истории поделилось местное издание India Today.

По данным полиции, сотрудник гостевого дома надругался над путешественницей из Вашингтона в ее комнате. А владелец жилья вместо помощи запер пострадавшую на три дня в помещении, забрал у нее мобильный телефон и угрожал ей, чтобы она не подала жалобу.

В конце концов американке удалось выбраться из гостевого дома и сообщить о произошедшем в консульство США в городе Майсур. Полиция штата зарегистрировала дело и начала расследование. Позже правоохранители задержали обоих подозреваемых. Их арестовали и заключили под стражу до 3 мая.

В начале апреля в другом индийском штате пятеро неизвестных мужчин подкараулили японскую туристку в безлюдном месте и изнасиловали ее. Инцидент произошел недалеко от святого места.