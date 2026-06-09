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Забота о себе
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03:00, 10 июня 2026Забота о себе

Просыпающимся в три часа ночи людям подсказали способ снова уснуть

Врач Карлсон посоветовала просыпающимся в три часа ночи людям не смотреть на часы
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Врач, специализирующаяся на улучшении качества сна, Карен Карлсон подсказала способ снова уснуть без длительного лежания в постели и постоянного контроля времени. Совет просыпающимся в три часа ночи людям онадала в беседе с HuffPost.

Специалист объяснила, что многие люди сталкиваются с так называемой поддерживающей бессонницей, когда человек легко засыпает вечером, но просыпается среди ночи и долго не может уснуть снова. По ее словам, подобная проблема может быть связана со стрессом, возрастными изменениями, состоянием здоровья и другими факторами.

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Врач отметила, что попытки компенсировать недостаток отдыха более ранним отходом ко сну не всегда помогают. «Иногда женщины ложатся спать очень рано, пытаясь выспаться, а затем просыпаются в три или четыре часа утра», — пояснила Карлсон. Вместо этого она посоветовала не смотреть на часы и избегать экранов, показывающих время.

Если сон не возвращается в течение примерно 20 минут, Карлсон посоветовала ненадолго встать с кровати и заняться спокойным делом, например, почитать книгу или сложить белье. Также важно сохранять привычный распорядок дня после бессонной ночи и обратиться к врачу, если нарушения сна продолжаются несколько недель или начинают мешать повседневной жизни.

Ранее кардиолог Рикардо Кальс предупредил, что сон на спине может быть разрушительным для здоровья сердца. По его словам, в этой позе сужаются дыхательные пути, что приводит к апноэ.

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