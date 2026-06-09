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11:38, 9 июня 2026Наука и техника

Раскрыта опасность даже одного алкогольного напитка в день

JSAD: Даже умеренное употребление алкоголя повышает риск преждевременной смерти
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Hananeko_Studio / Shutterstock / Fotodom

Даже умеренное употребление алкоголя связано с повышенным риском преждевременной смерти, хронических заболеваний, рака и сердечно-сосудистых болезней. К такому выводу пришли ученые, чья работа опубликована в Journal of Studies on Alcohol and Drugs (JSAD).

Ученые проанализировали данные более 7 200 научных исследований и национальных баз здоровья, чтобы оценить, как привычки питья на протяжении жизни влияют на риск заболеваний и смертности. Они обнаружили, что люди, которые употребляют в среднем 14 порций алкоголя в неделю, имеют риск преждевременной смерти примерно 1 к 25. При этом до семи порций в неделю риск лишь слегка повышался.

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Исследование показывает, что привычная норма «один-два напитка в день» для многих считается безопасной, но на самом деле даже один напиток ежедневно повышает риск смерти и болезней. Авторы подчеркивают, что никакой значительной защиты для здоровья от алкоголя выявлено не было: потенциальная польза для сердца и сосудов полностью перекрывается рисками для печени, онкологических заболеваний и других проблем.

Результаты работы ставят под сомнение традиционное представление о «умеренном» потреблении алкоголя и подчеркивают, что даже привычный ежедневный напиток может быть опасен для здоровья.

Ранее стало известно, что спиртное может усиливать тягу к соленой и насыщенной вкусом пище.

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