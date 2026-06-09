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Силовые структуры
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13:37, 9 июня 2026Силовые структуры

Раскрыта особая роль Лукашенко в создании Союзного государства

Глава ВС РФ Краснов встретился с президентом Белоруссии Лукашенко
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Игорь Краснов и Александр Лукашенко

Игорь Краснов и Александр Лукашенко. Фото: Верховный суд РФ

Председатель Верховного суда (ВС) России Игорь Краснов встретился с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

«Очень рад вновь встретиться с вами лично. Благодарю за эту возможность и теплый прием делегации Верховного суда России. Вы не раз подчеркивали, что на белорусской земле мы можем себя чувствовать как дома, и это действительно так», — сказал Краснов, обращаясь к белорусскому лидеру.

Глава высшей судебной инстанции России поздравил Лукашенко с 30-летием образования Союзного государства. «Вам как одному из основателей и вдохновителей взаимной интеграции двух стран в этих процессах принадлежит особая роль», — подчеркнул Краснов.

В ходе его визита в Минск будет подписан первый в истории двух стран Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между высшими судебными инстанциями. «Уверен, что данный документ станет платформой для создания единой судебной практики в рамках Союзного государства, позволит унифицировать подходы судов по всем видам судопроизводства», — заявил глава российского суда.

Вместе с тем, несмотря на большую схожесть судебных систем двух государств, сторонам есть чему учиться, в том числе в сфере цифровизации правосудия и использования новых технологий в судебной деятельности, указали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Краснов дал поручение впервые провести всесторонний анализ судебных дел, затрагивающих сферу использования ИИ, чтобы выработать единые подходы к правоприменению.

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