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13:09, 9 июня 2026Россия

Раскрыты подробности массированной атаки ВСУ на Севастополь

Развожаев: При атаке ВСУ на Севастополь ранен мужчина
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Во время последнего налета Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь было сбито около 20 беспилотников. При атаке пострадал мужчина, сообщил губернатор российского города Михаил Развожаев в Telegram.

По данным чиновника, беспилотники сбивали в районе Северной стороны, мыса Херсонес, парка Победы, мыса Фиолент, Севастопольской зоны ЮБК. В районе Ласпи после падения украинского дрона загорелся лес. Кроме того, в районе Монастырского шоссе беспилотник попал в частный дом, после чего там возник пожар.

На данный момент известно, что пострадавший россиянин получил множественные осколочные ранения. Его состояние медики оценивают как средней тяжести.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 июня средства противовоздушной обороны сбили над Россией 140 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Под удар попали восемь регионов. В частности, в оперштабе Белгородской области сообщили о смерти женщины после украинской атаки на многоквартирный дом.

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