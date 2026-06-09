Раскрыты подробности массированной атаки ВСУ на Севастополь

Во время последнего налета Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь было сбито около 20 беспилотников. При атаке пострадал мужчина, сообщил губернатор российского города Михаил Развожаев в Telegram.
По данным чиновника, беспилотники сбивали в районе Северной стороны, мыса Херсонес, парка Победы, мыса Фиолент, Севастопольской зоны ЮБК. В районе Ласпи после падения украинского дрона загорелся лес. Кроме того, в районе Монастырского шоссе беспилотник попал в частный дом, после чего там возник пожар.
На данный момент известно, что пострадавший россиянин получил множественные осколочные ранения. Его состояние медики оценивают как средней тяжести.
Ранее сообщалось, что в ночь на 9 июня средства противовоздушной обороны сбили над Россией 140 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Под удар попали восемь регионов. В частности, в оперштабе Белгородской области сообщили о смерти женщины после украинской атаки на многоквартирный дом.