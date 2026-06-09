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20:40, 9 июня 2026Моя страна

Россияне на «Жигулях» доехали до Стамбула ради концерта Коржа

Супруги Виктория и Роман из Уфы на «Жигулях» доехали до Стамбула ради концерта Макса Коржа
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

Супруги Виктория и Роман из Уфы на «Жигулях» приехали в Стамбул ради концерта белорусского певца Макса Коржа. Об этом рассказал телеканал UTV на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Россияне рассказали, что билеты на самолет стоили от 80 тысяч рублей, и они едва не отказались от идеи посетить концерт. В результате они решили подготовить автомобиль и отправиться в путь длиной почти 4000 километров.

Так, за пять суток они проехали Россию, Грузию и Турцию. При этом по дороге им дважды пришлось столкнуться с проблемой в виде разорванного глушителя. Однако в итоге уфимцы успешно добрались до места назначения.

Ранее в июне россиянин доехал на «Жигулях» до Дубая. Житель Ставропольского края Иван Кочетков потратил на путешествие два месяца.

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