Россияне на «Жигулях» доехали до Стамбула ради концерта Коржа

Супруги Виктория и Роман из Уфы на «Жигулях» доехали до Стамбула ради концерта Макса Коржа

Супруги Виктория и Роман из Уфы на «Жигулях» приехали в Стамбул ради концерта белорусского певца Макса Коржа. Об этом рассказал телеканал UTV на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Россияне рассказали, что билеты на самолет стоили от 80 тысяч рублей, и они едва не отказались от идеи посетить концерт. В результате они решили подготовить автомобиль и отправиться в путь длиной почти 4000 километров.

Так, за пять суток они проехали Россию, Грузию и Турцию. При этом по дороге им дважды пришлось столкнуться с проблемой в виде разорванного глушителя. Однако в итоге уфимцы успешно добрались до места назначения.

Ранее в июне россиянин доехал на «Жигулях» до Дубая. Житель Ставропольского края Иван Кочетков потратил на путешествие два месяца.