Россиянин доехал на «Жигулях» до Дубая

Житель Ставропольского края доехал на старых «Жигулях» до Дубая

Житель Ставропольского края Иван Кочетков потратил два месяца, чтобы доехать на старых «Жигулях» до Дубая. О поездке он рассказал телеканалу «360».

Мужчина купил машину всего за 57 тысяч рублей и решил, что ради контраста именно на подобном авто стоит совершить путешествие в один из самых дорогих городов мира.

В дороге он сталкивался со множеством неожиданных препятствий — при пересечении грузинской границы с машины потребовали снять приклеенные друзьями Ивана стикеры с напутственными пожеланиями, а в Ираке ставрополец вообще потерял сознание от сильной жары. Тем не менее он успешно достиг конечной точки.

В Дубае россиянин посмотрел рассвет у Бурдж-Халифы и оповестил близких об успешном завершении пути.

Ранее выяснилось, что россияне стали чаще выбирать одну страну Европы для путешествий. Ей оказалась Сербия.