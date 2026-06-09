Россиянин описал горы мусора на набережной в стране Азии фразой «блевать хочу»

Российский тревел-блогер побывал на набережной в столице одной страны Азии и описал ее фразой «блевать хочу». Своими впечатлениями он поделился в ролике на странице @brat_mc_ в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В видео автора речь идет о Дакке — столице Бангладеш. Россиянин отметил, что в любой другой стране это место назвали бы помойкой. На берегу реки скопились горы мусора, в том числе пластик и отходы, которые источают неприятный запах. Из-за этого туристам на набережной трудно дышать.

Ранее этот же блогер описал Бангладеш фразой «филиал ада на Земле». На видео автор публикации показал заваленные пластиком и отходами набережные реки Буриганга.