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20:09, 9 июня 2026Путешествия

Россиянин описал горы мусора на набережной в стране Азии фразой «блевать хочу»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Maryshot / Shutterstock / Fotodom

Российский тревел-блогер побывал на набережной в столице одной страны Азии и описал ее фразой «блевать хочу». Своими впечатлениями он поделился в ролике на странице @brat_mc_ в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В видео автора речь идет о Дакке — столице Бангладеш. Россиянин отметил, что в любой другой стране это место назвали бы помойкой. На берегу реки скопились горы мусора, в том числе пластик и отходы, которые источают неприятный запах. Из-за этого туристам на набережной трудно дышать.

Ранее этот же блогер описал Бангладеш фразой «филиал ада на Земле». На видео автор публикации показал заваленные пластиком и отходами набережные реки Буриганга.

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