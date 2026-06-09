Россиянка родила прямо на улице

В Новосибирске женщина родила прямо на улице

В Новосибирске женщина родила прямо на улице. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Siberia.

Одна из россиянок, ставшая очевидицей события, отметила, что сначала услышала крики о помощи на Вертковской улице. Она подумала, что женщина получила травму.

Когда горожане вызвали скорую помощь, ребенок уже появился на свет. Прохожие подчеркнули, что рядом с роженицей находились ее мать и супруг. Новорожденный — мальчик. Сведений о его состоянии в новосибирском Минздраве не привели, сославшись на врачебную тайну.

До этого сообщалось, что в московской квартире женщина родила сына и выбросила его в унитаз. Младенца удалось спасти. В отношении россиянки возбудили уголовное дело.

Еще раньше на свалке твердых бытовых отходов в Ленинградской области нашли новорожденного.