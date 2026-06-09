Россиянка сравнила внешность возлюбленного с хоббитом и рассмешила пользователей сети

Блогерша Ева Мамаева сравнила внешность возлюбленного с хоббитом и рассмешила пользователей сети. Вирусный ролик она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша с никнеймом evamamaevaa разместила видео, на котором сперва продемонстрировала кадр из романа «Властелин колец» с американским актером Элайджей Вудом, сыгравшим хоббита Фродо Бэггинса. «Покажи, кто тебе нравился в детстве и за кем ты замужем сейчас», — подписала она.

Затем Мамаева показала кадры с супругом, черты лица которого визуально похожи на упомянутого героя. Россиянка также запечатлела избранника рядом с собой. На видео видно, что мужчина значительно ниже своей возлюбленной.

Пользователи сети оценили ролик блогерши, оставив многочисленные комментарии под публикацией. «Каждой эльфийке по хоббиту», «Невероятно сильная магия», «Похож-похож», «Свадьба, где вы эльфийка, а он хоббит, взорвала бы интернет», «Копия Фродо с "Алиэкспресса"», — иронично написали они.

Ранее в июне мужчина перевоплотился в Леди Ди и удивил зрителей. Блогер и пародист продемонстрировал натуральную внешность в пестром зеленом халате, а затем нанес грим, надел парик и примерил серый классический костюм.