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16:51, 9 июня 2026Ценности

Россиянка сравнила внешность возлюбленного с хоббитом и рассмешила пользователей сети

Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @evamamaevaa

Блогерша Ева Мамаева сравнила внешность возлюбленного с хоббитом и рассмешила пользователей сети. Вирусный ролик она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша с никнеймом evamamaevaa разместила видео, на котором сперва продемонстрировала кадр из романа «Властелин колец» с американским актером Элайджей Вудом, сыгравшим хоббита Фродо Бэггинса. «Покажи, кто тебе нравился в детстве и за кем ты замужем сейчас», — подписала она.

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Затем Мамаева показала кадры с супругом, черты лица которого визуально похожи на упомянутого героя. Россиянка также запечатлела избранника рядом с собой. На видео видно, что мужчина значительно ниже своей возлюбленной.

Пользователи сети оценили ролик блогерши, оставив многочисленные комментарии под публикацией. «Каждой эльфийке по хоббиту», «Невероятно сильная магия», «Похож-похож», «Свадьба, где вы эльфийка, а он хоббит, взорвала бы интернет», «Копия Фродо с "Алиэкспресса"», — иронично написали они.

Ранее в июне мужчина перевоплотился в Леди Ди и удивил зрителей. Блогер и пародист продемонстрировал натуральную внешность в пестром зеленом халате, а затем нанес грим, надел парик и примерил серый классический костюм.

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