Россиянка устроила зловонную свалку с крысами и тараканами в квартире и подъезде

Жительница Самары устроила свалку с крысами и тараканами в квартире и подъезде

Пенсионерка из Самары устроила свалку с крысами и тараканами в квартире и подъезде многоэтажного дома. Внимание на ситуацию обратило издание KP.RU.

Речь идет о девятиэтажке, расположенной по адресу улица Революционная, 133А. По информации источника, пожилая женщина приносила пакеты с бутылками, тряпками и другим мусором к подъезду, а также в свою квартиру. В результате во дворе образовалась огромная зловонная свалка, а ее жилье забилось хламом до потолка.

«Она собирала пакеты с отходами и складывала их возле подъезда. Из мешков выползали тараканы и бегали крысы», — жаловались соседи «Плюшкиной» в социальных сетях. Они добавили, что на их замечания пенсионерка отвечала нецензурной бранью. Через некоторое время жители Самары выяснили, что та же женщина захламляла еще одну квартиру и двор возле дома на улице Мориса Тореза, 3, который находится возле школы.

После коллективных обращений проблемную соседку в понедельник, 8 июня, увезли в медучреждение. Между тем жильцы пострадавших от ее тяги к накопительству домов боятся, что после выписки ситуация повторится.

Ранее сообщалось, что суд заставил жителя Югры провести уборку в квартире из-за антисанитарии в помещении.