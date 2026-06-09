Российская биатлонистка сравнила сложность материнства и профессионального спорта

Российская биатлонистка Анастасия Томшина: Спорт сложнее материнства

Российская биатлонистка Анастасия Томшина сравнила сложность материнства и профессионального спорта. Об этом сообщает Sport24.

По ее словам, спорт сложнее. «Была бы я одна, говорила бы иначе. Так у меня слишком много условий для комфорта. Мне, правда, очень повезло родиться в этой семье и потом выйти замуж за человека с такой семьей», — заявила спортсменка.

Она также рассказала, что до рождения ребенка постоянно куда-то торопилась. «С ребенком все совсем иначе. Хочется замедлиться, побыть в этом моменте», — добавила биатлонистка.

Томшина родила дочь в мае 2025 года. Спустя несколько месяцев биатлонистка возобновила карьеру и в марте 2026-го стала чемпионкой России, победив в масс-старте.