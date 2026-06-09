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16:11, 9 июня 2026Наука и техника

«Ростех» представит боеприпасы для борьбы с БЭКами

«Ростех» представит боеприпасы БПЛА для борьбы с безэкипажными катерами
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: пресс-служба Госкорпорации Ростех

Специальные боеприпасы для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые позволят бороться с безэкипажными катерами (БЭК), представят на международном военно-морском салоне «Флот-2026» в Кронштадте. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех».

Изделие получило многофакторную поражающую часть, которая одновременно воздействует на цель кумулятивной струей, взрывом и осколками. Это позволяет эффективно уничтожать маневренные надводные цели.

Боевые нагрузки будут демонстрировать вместе с беспилотниками Supercam SX350 и X4.

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Ранее в июне «Известия» писали, что отряды специального назначения Военно-морского флота России получили ударные FPV-дроны. Они позволят эффективно поражать БЭК.

В мае компания «Системы механической защиты» сообщила, что в России начнут использовать сеть «Дарвин» против украинских БЭК. Изделие блокирует винт надводного дрона.

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