«Ростех» представит боеприпасы для борьбы с БЭКами

«Ростех» представит боеприпасы БПЛА для борьбы с безэкипажными катерами

Специальные боеприпасы для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые позволят бороться с безэкипажными катерами (БЭК), представят на международном военно-морском салоне «Флот-2026» в Кронштадте. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех».

Изделие получило многофакторную поражающую часть, которая одновременно воздействует на цель кумулятивной струей, взрывом и осколками. Это позволяет эффективно уничтожать маневренные надводные цели.

Боевые нагрузки будут демонстрировать вместе с беспилотниками Supercam SX350 и X4.

Ранее в июне «Известия» писали, что отряды специального назначения Военно-морского флота России получили ударные FPV-дроны. Они позволят эффективно поражать БЭК.

В мае компания «Системы механической защиты» сообщила, что в России начнут использовать сеть «Дарвин» против украинских БЭК. Изделие блокирует винт надводного дрона.