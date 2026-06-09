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19:50, 9 июня 2026Моя страна

Самые фотогеничные лисята России попали в объектив и расстроили фотографа

Российский фотограф Шартнер снял самых фотогеничных лисят в степи и расстроился
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Иван Шартнер посетил Оренбургскую область, где снял в степи лисью семью. «Подъем» сообщил, что детеныши стали самыми фотогеничными в России.

На кадрах, публикуемых в сети, видно, как лисята не боятся камеры и спокойно занимаются своими делами перед объективом. Известно, что фотоловушку фотограф поставил недалеко от поселка Ишалка. Там в степи и живет небольшая семья корсаков — степных лис.

«Всего лисят четыре, плюс мама с папой», — сообщил фотограф. Тем не менее он заявил, что расстроился и особо никаких эмоций от этой съемки не испытал. Шартнер отметил, что больше любит следить за такими млекопитающими, как кабаны, бобры или лоси. «Больше эмоций мне доставляет, когда попадается лось — вот где настоящая радость», — добавил он.

Корсак — млекопитающее рода лисиц семейства псовых. Внешне степной хищник похож на обыкновенную лисицу, однако заметно мельче. У таких особей морда короткая и сильно заостренная, а окрас бывает как почти белый, так и рыжевато-серый, иногда даже встречаются оттенки красного. Корсаки обитают в норах и питаются мелкими птицами, мышами, полевками и зайцами. Их семейные пары создаются раз и на всю жизнь.

Ранее в Сочи лиса неожиданно прошла по подвесному мосту на высоте 2200 метров и попала на видео. А еще одна лиса угостилась телефоном жителя Камчатки и затем украла его. Свой побег она тоже записала на видео.

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