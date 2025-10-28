Моя страна
Лиса прошла по подвесному мосту на высоте 2200 метров и попала на видео

В Сочи лиса прошла по подвесному мосту
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

В Сочи лиса прошла по подвесному мосту, протянутому на высоте 2,2 тысячи метров, и попала на видео. Ролик публикует Telegram-канал Kub Mash.

«Она не заплатила за проходку!» — говорит автор ролика. Женский голос за кадром вскрикивает, опасаясь за животное, которое оказалось в опасной ситуации и могло упасть с большой высоты.

В результате все обошлось. В конце ролика видно, как лиса доходит почти до конца моста.

Ранее посадка пассажирского самолета Smartavia в российском городе сорвалась из-за дикого животного — лисы.

