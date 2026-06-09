Сделавший предложение раненой россиянке боец рассказал о первых минутах после атаки ВСУ

Сделавший предложение россиянке военный узнал после задания на СВО о ее ранении

Боец, сделавший предложение женщине, раненной при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) автобуса в Енакиево Донецкой Народной Республики, узнал о случившемся с возлюбленной, находясь на боевом задании. О первых минутах после произошедшего российский военный рассказал в беседе с RT.

«Было много пропущенных звонков, сообщений. Перезвонил, и мне директор фирмы, где работает невеста, и все сообщила», — вспомнил собеседник издания.

По его словам, после случившегося он отправился непосредственно к командиру и настоял на том, чтобы ему дали отпуск раньше. Получив разрешение, боец отправился в больницу в Горловке.

«Меня еще поначалу к ней не пропускали, я часа три стоял у больницы. Ну тогда они поняли, что никуда не уйду. [Невесте] сразу сказал, что с ее сыном все в порядке. Я с ним на связи, мы хорошо общаемся», — заключил военнослужащий.

Ранее стало известно, что в момент атаки пострадавшая прикрыла собой сына и тем самым спасла его, но получила ранения, в результате которых более суток боролась за собственную жизнь. Находясь в реанимации, она получила предложение руки и сердца от военнослужащего, к которому и направлялась на попавшем под обстрел автобусе. На данный момент россиянку перевезли в больницу Ярославля. Она находится в тяжелом состоянии.