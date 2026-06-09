Александр Шлеменко объяснил нежелание выступать в UFC патриотизмом

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко объяснил нежелание выступать в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщает Metaratings.

По словам спортсмена, он хочет развивать ММА в России. «Хочу, чтобы мы были впереди планеты всей. Пускай кто-то посмеется, обвинит меня в квасном патриотизме. Но я говорю это от души. Я люблю свою страну», — заявил Шлеменко.

Спортсмен также отметил, что в последнее время ему стало менее интересно смотреть турниры UFC. «Они поменяли концепцию развития. Перестали вкладываться в звезд, в раскрутку новых звезд», — заявил Шлеменко.

В активе 42-летнего Шлеменко 67 побед, 17 поражений и одна ничья. Еще один бой с его участием признан несостоявшимся. Россиянин владел титулом чемпиона в среднем весе американского промоушена Belattor.