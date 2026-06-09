Следствие занялось стоившим жизни россиянам взрывом на химическом производстве Петербурга

В Петербурге начали расследование о смертельном взрыве на химическом производстве

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ. Следователи выясняют обстоятельства ЧП на химическом производстве. Об этом в своем Telegram-канале сообщает следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, 8 июня 2026 года в арендованном здании Калининского района северной столицы произошла детонация и последующее возгорание химического вещества, что привело к гибели двух человек, в том числе и собственника организации.

Следователем и следователем-криминалистом проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По информации МЧС, огонь распространился в ангаре размером 30х50 метров и охватил площадь в 400 «квадратов». На «пике» специалисты квалифицировали пожар как крупный. К его тушению привлекли 15 единиц техники и 64 человека личного состава. Пожар тушили на протяжении 9 часов.