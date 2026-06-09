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17:56, 9 июня 2026Россия

В Совфеде ответили на условия «евротройки» по Украине

Сенатор Джабаров: Украина должна возместить ущерб, нанесенный жителям Курской области
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)
Жилой дом в Донецке после обстрела ВСУ

Жилой дом в Донецке после обстрела ВСУ. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Украина должна возместить России ущерб, который она нанесла преступлениями в Курской области и преследованием Православной церкви. Так на условия лидеров стран «евротройки» по урегулированию украинского конфликта ответил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, его слова приводит aif.ru.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц озвучили условия для достижения мира на Украине. В частности, лидеры стран «евротройки» заявили, что замороженные российские активы останутся в том же статусе до тех пор, пока конфликт не завершится.

«Если уж говорить о компенсациях, то это неонацистский киевский режим должен компенсировать ущерб за преступления на Донбассе во время так называемой анти-террористической операции (АТО), за преследование Православной церкви, за многочисленные преступления в отношении мирных жителей в ДНР, ЛНР, в Курской области», — сказал Джабаров.

До этого стало известно, что Владимир Зеленский при встрече с российским олигархом Романом Абрамовичем отверг возможные территориальные уступки по Донбассу. Украинский политик также передал через него послание президенту России Владимиру Путину.

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