Сенатор Джабаров: Украина должна возместить ущерб, нанесенный жителям Курской области

Украина должна возместить России ущерб, который она нанесла преступлениями в Курской области и преследованием Православной церкви. Так на условия лидеров стран «евротройки» по урегулированию украинского конфликта ответил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, его слова приводит aif.ru.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц озвучили условия для достижения мира на Украине. В частности, лидеры стран «евротройки» заявили, что замороженные российские активы останутся в том же статусе до тех пор, пока конфликт не завершится.

«Если уж говорить о компенсациях, то это неонацистский киевский режим должен компенсировать ущерб за преступления на Донбассе во время так называемой анти-террористической операции (АТО), за преследование Православной церкви, за многочисленные преступления в отношении мирных жителей в ДНР, ЛНР, в Курской области», — сказал Джабаров.

До этого стало известно, что Владимир Зеленский при встрече с российским олигархом Романом Абрамовичем отверг возможные территориальные уступки по Донбассу. Украинский политик также передал через него послание президенту России Владимиру Путину.