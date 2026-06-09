Стало известно о жертвах взрыва с последующим пожаром у вокзала в Санкт-Петербурге

Четыре человека стали жертвами взрыва с последующим пожаром у вокзала в Петербурге

Четыре человека стали жертвами взрыва с последующим пожаром у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По сведениям издания, два тела обнаружили внутри сгоревшего ангара, еще два находились под завалами. Двоих человек после инцидента доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

По предварительным данным, трагедия началась со взрыва в ангаре, где хранились химические реагенты. Основной версией назвали воспламенение паров ацетона. Следователи в Петербурге возбудили уголовное дело по факту случившегося.

До этого в МЧС рассказали, что пожарные девять часов тушили возгорание после взрыва у Финляндского вокзала в Северной столице.

О взрыве в районе Финляндского вокзала в Петербурге сообщили вечером 8 июня. Впоследствии удалось установить, что возгорание возникло на заводе, расположенном неподалеку.

