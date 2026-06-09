Стало известно об эвакуации жителей после взрывов на российском магистральном газопроводе

ЦУР сообщил об эвакуации жителей после взрывов на магистральном газопроводе в Дагестане

Руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Исрафил Исрафилов сообщил об эвакуации жителей близлежащих к месту происшествия домов после серии взрывов на магистральном газопроводе в дагестанском Кизилюрте. Данные об этом опубликованы в его Telegram.

«Эвакуированы жильцы близлежащих частных домов (...) На месте работают бригады скорой помощи и МЧС», — написал чиновник.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщили РИА Новости в мэрии Кизилюрта, жилые дома находятся примерно в одном километре от места взрывов. «Огонь там очень сильный», – сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос об угрозе домам.

О взрыве рядом с автозаправочной станцией в российском городе стало известно ранее во вторник, 9 июня. В сети распространились кадры, на которых видно, что пожар охватил значительную территорию. В МЧС сообщили о трех взрывах на магистральном газопроводе диаметром 1200 миллиметров.