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Бывший СССР
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12:04, 9 июня 2026Бывший СССР

Стало известно об обнаружении тел граждан Азербайджана с попавших под обстрел ВСУ кораблей

МИД Азербайджана: Тела двух граждан с попавших под обстрел ВСУ кораблей обнаружены
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Осташко! Важное»

Тела двух граждан Азербайджана с корабля, попавшего под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ), отправлены на родину. Об этом сообщает Telegram-канал Minval Politika со ссылкой на МИД республики.

5 июня стало известно, что ВСУ атаковали дронами пять судов в Азовском море. Жертвами удара стали пять граждан Азербайджана.

«После завершения соответствующих процедур обнаруженные тела четырех погибших граждан Азербайджана, а также двоих наших граждан, остающихся в городе Ейске для их сопровождения, планируется в ближайшие дни отправить на родину», — уточнили в ведомстве.

6 июня сообщили, что в Черном море было атаковано рыболовецкое судно Duru 67, шедшее под турецким флагом. Судно попало под удар в международных водах к западу от Крыма и затонуло. В результате ЧП пять человек получили ранения, один из них скончался по пути в больницу.

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