Туристка заплатила около 400 тысяч рублей за отель и оказалась в доме престарелых

The Sun: Туристы поселились в отеле, который оказался частью дома престарелых в Тунисе

Туристка заплатила за номера в четырехзвездочном отеле Туниса около 400 тысяч рублей, а он оказался частью дома престарелых. Об этом сообщила газета The Sun.

По данным источника, мать троих детей и бабушка шестерых внуков 52-летняя Трейси Хаслам приобрела отпуск по системе «все включено» за 4000 фунтов стерлингов (384 тысячи рублей) для всей семьи через туроператора Loveholidays. Когда девять туристов из Великобритании поселились в гостинице, то поняли, что их соседями стали пожилые люди, за которыми ухаживали сиделки.

Персонал гостиничного заведения объяснил, что номера при центре для помощи пожилым обычно снимают их близкие во время визитов. Британка пожаловалась на условия отдыха, так как к ее шезлонгу каждые пять минут подвозили людей с деменцией, и потребовала вернуть деньги за бронь. «Зная обо всем заранее, я бы ни за что не зарезервировала этот отель. Я не дискриминирую пожилых людей, но некоторые из них вели себя вызывающе и ныли, проходя мимо нас. Это неприемлемо для детей», — объяснила Хаслам.

Компания-организатор сперва отказала клиентке в возврате средств, но после огласки инцидента в СМИ изменила решение. «Мы связались с госпожой Хаслам, чтобы принести свои извинения и предложить ей полный возврат стоимости проживания», — отметил представитель Loveholidays.

Ранее администратор отеля в Европе встретил гостей словами «мы не принимаем евреев». Инцидент произошел в гостинице Zum Hirschen в баварском городе Лам.