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18:35, 9 июня 2026Путешествия

Туристка заплатила около 400 тысяч рублей за отель и оказалась в доме престарелых

The Sun: Туристы поселились в отеле, который оказался частью дома престарелых в Тунисе
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: gph-foto / Shutterstock / Fotodom  

Туристка заплатила за номера в четырехзвездочном отеле Туниса около 400 тысяч рублей, а он оказался частью дома престарелых. Об этом сообщила газета The Sun.

По данным источника, мать троих детей и бабушка шестерых внуков 52-летняя Трейси Хаслам приобрела отпуск по системе «все включено» за 4000 фунтов стерлингов (384 тысячи рублей) для всей семьи через туроператора Loveholidays. Когда девять туристов из Великобритании поселились в гостинице, то поняли, что их соседями стали пожилые люди, за которыми ухаживали сиделки.

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Персонал гостиничного заведения объяснил, что номера при центре для помощи пожилым обычно снимают их близкие во время визитов. Британка пожаловалась на условия отдыха, так как к ее шезлонгу каждые пять минут подвозили людей с деменцией, и потребовала вернуть деньги за бронь. «Зная обо всем заранее, я бы ни за что не зарезервировала этот отель. Я не дискриминирую пожилых людей, но некоторые из них вели себя вызывающе и ныли, проходя мимо нас. Это неприемлемо для детей», — объяснила Хаслам.

Компания-организатор сперва отказала клиентке в возврате средств, но после огласки инцидента в СМИ изменила решение. «Мы связались с госпожой Хаслам, чтобы принести свои извинения и предложить ей полный возврат стоимости проживания», — отметил представитель Loveholidays.

Ранее администратор отеля в Европе встретил гостей словами «мы не принимаем евреев». Инцидент произошел в гостинице Zum Hirschen в баварском городе Лам.

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